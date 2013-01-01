В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии



Инвестиционный проект с объемом вложений 4,2 млрд. рублей реализуется ООО «Современные фасадные системы» в Симферополе в рамках соглашения, подписанного республиканскими властями на РИФ «Сочи».

Проект сопровождает Корпорация развития Республики Крым, обеспечивая взаимодействие с ресурсообеспечивающими организациями и органами власти.

В конце 2018 года ООО «Современные фасадные системы» была предоставлена площадка на 2,5 гектара с производственным комплексом, тремя цехами и административными строениями.

Сегодня, по словам гендиректора ООО «Современные фасадные системы» Марлена Кучерова, в первом цеху монтируют линию порошковой покраски алюминиевых профилей, которую планируется запустить в апреле. В этом цеху будет также создано слесарное производство по изготовлению мелких деталей для фасадов.

В целом на площадке под Симферополем будет создано производство алюминиевой экструзии с полным замкнутым циклом. Здесь будут выпускать 18 тысяч тонн алюминиевого профиля в год, в том числе неокрашенный алюминиевый профиль, анодированный и окрашенный профиль.

Кроме того, планируется открыть инновационный учебный центр по применению энергосберегающих фасадных систем в строительстве. Всего на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест.

Республика Крым, Крымский федеральный округ