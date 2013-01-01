В Республике Карелия перекрыли русло реки Кемь для создания водохранилища Белопорожских ГЭС



В Кемском районе Карелии состоялась церемония перекрытия русла реки Кемь для создания водохранилища перед пуском двух малых Белопорожских ГЭС. Их строительство относится к числу наиболее значимых и капиталоемких проектов, которые реализуются в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Общая стоимость проекта оценивается в 11,8 млрд рублей. Сейчас на площадке трудятся более 270 человек.

Специалисты и инженеры, работающие в круглосуточном режиме, завершили сооружение основного оборудования, которое необходимо для формирования водохранилища. Установлено три сегментных затвора водосливной плотины. Теперь идущая по искусственным каналам вода начнет скапливаться перед гидросооружением. Следующим этапом станет запуск двух малых ГЭС.

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ввод в эксплуатацию Белопорожских ГЭС «позволит повысить надежность электроснабжения населения и предприятий Республики Карелия, а также Северо-Западного федерального округа, снизить дефицит активной мощности в регионе, эффективно развивать энергосистему Республики Карелия за счет возобновляемых экологически чистых источников».

В настоящее время на обоих объектах работы выполнены на 95%. Степень готовности высоковольтных линий электропередачи составляет 97%. Технологическое присоединение к энергосистеме планируется на сентябрь 2019 года.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ