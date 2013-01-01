В Республике Хакасии заработал высокотехнологичный мясоперерабатывающий комбинат
Мар 21
В создание производственного комплекса «Баранина Хакасии» под Пригорском вложено около 500 млн рублей частных инвестиций.
На предприятии площадью более 6500 квадратных метров имеются производственные помещения предубойного содержания, цеха убоя, обвалки и приготовления полуфабрикатов, цеха охлаждения и заморозки, упаковки, отгрузки, а также административные и бытовые помещения.
Завод «Баранина Хакасии» оснащен самым современным оборудованием австрийского производства. Плановая мощность предприятия позволяет перерабатывать до 100 тысяч овец в год.
Готовую продукцию планируется поставлять не только в города и районы Хакасии, но и в Красноярский край, Кемеровскую и Новосибирскую область.
Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ
21 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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