В Республике Дагестан открылся самый технологичный на юге России рисоперерабатывающий завод



В дагестанском селе Сар-Сар Кизлярского района 15 мая состоялось открытие современного завода по производству рисовой крупы ООО «Нива». На предприятии уже работает 81 человек, на новом заводе создано еще 27 рабочих мест.

Мощность нового рисоперерабатывающего завода, оснащенного самой современной техникой, составляет от 140 до 200 тонн риса-сырца в сутки или более 40 тыс. тонн в год. Общая площадь предприятия превышает 1900 кв. метров. Завод состоит из приемного отделения, производственного, вспомогательного, весовыбойного и компрессорного цехов, а также склада готовой продукции. Произведенный рис разных сортов фасуется в упаковки от 200 грамм до биг-бэгов в 1 тонну.

На трех заводах, запущенных в регионе за последнее время, уже можно перерабатывать около 80% всего производимого в Дагестане риса-сырца. Дополнительно строятся еще 6 небольших производств в Бабаюртовском, Тарумовском районах республики.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ