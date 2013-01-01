В Республике Дагестан открыли вторую очередь тепличного комплекса «Агромир»



Теплицы площадью 10 га и мощность производства три тысячи тонн в год томатов и огурцов в закрытом грунте, поэтапно вводят в эксплуатацию в поселке Ленинкент в Махачкале.

Инвестпроект по строительству тепличного комплекса "Агромир" включен в региональную подпрограмму госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года и получил поддержку из федерального бюджета для реализации в 2017-2018 годах. За счет республиканского бюджета к инвестиционной площадке подведены линия электроснабжения протяженностью 1,5 км и газопровод длиной 2,8 км.

В рамках первого этапа в 2014 году введен в эксплуатацию тепличный комплекс на площади 4 га. На втором этапе к концу 2018 года был построен тепличный комплекс на площади 5 га.

Тепличный комплекс оснащен оборудованием турецкой компании TEKNOSER AS - лидера по строительству тепличных комплексов в Турции. Здесь внедряются самые передовые технологии по выращиванию овощей, применяемые в таких странах, как Голландия, Израиль Турция, Испания.

В 2019 году запланировано строительство рассадника площадью 1 га, который позволит обеспечить потребность предприятия в рассаде, снизить зависимость внутреннего рынка от импортного посадочного материала, а также будет стимулировать развитие овощеводства открытого грунта.

Благодаря реализации проекта стало возможным создание порядка 150 дополнительных рабочих мест, будет обеспечено 11 млн рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет Дагестана

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ