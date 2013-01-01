В Республике Башкортостан модернизировали единый испытательный центр для авиационных агрегатов



Производственное объединение «Гидравлика» холдинга «Технодинамика» завершило техническое перевооружение своего центра в Уфе, на котором будут проводить испытания оборудования в рамках программ импортозамещения.

В рамках проекта модернизации, который реализован за счет господдержки и собственных средств предприятия, было реконструировано здание единого испытательного центра, приобретена 21 единица современного технологического оборудования. Это уникальное оборудование позволяет максимально имитировать условия эксплуатации, сократить время и увеличить количество испытаний, снизить трудоемкость и себестоимость испытательных процессов.

По словам генерального директора „Технодинамики“ Игоря Насенкова, обновленный центр „Гидравлики“ будет проводить испытания всего ряда электроцентробежных насосов, плунжерных насосов и насосных станций.

Здесь будут испытывать как серийные изделия предприятия - авиационные агрегаты и фильтры, гибкие металлические и фторопластовые рукава, вспомогательные силовые установки, так и новых перспективных изделий.

Кроме того, в 2018 году «Гидравлика» приступила к перевооружению производственного комплекса по изготовлению вспомогательных газотурбинных двигателей.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ