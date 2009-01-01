В Республике Алтай впервые в Сибири перевели на дистанционное управление Майминскую СЭС



В селе Майма Республики Алтай Майминская солнечная электростанция мощностью 25 МВт стала первой СЭС в операционной зоне Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири, где реализован проект дистанционного управления из диспетчерского центра системного оператора. Цифровизация управления активной и реактивной мощностью электростанции позволит увеличить скорость действий по предотвращению развития и ликвидации аварий в энергосистеме.

Система дистанционного управления Майминской СЭС из диспетчерского центра Новосибирского РДУ введена в промышленную эксплуатацию после успешного завершения её опытной эксплуатации. Пилотный проект реализован совместно компанией «Хевел» и Филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай».

Станция в Майме, введенная в эксплуатацию два года назад, уникальна для России: она построена на гетероструктурных модулях российского производства, позволяющих улавливать солнечный свет даже во время пасмурной погоды. Инвестиции в ее создание превысили 2 млрд рублей.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ