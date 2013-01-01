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В Республике Адыгея запущены новые оросительные системы для рисовых чеков и кукурузных полей

Июн 28
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Адыгея запущены новые оросительные системы для рисовых чеков и кукурузных полей

В Адыгее после реконструкции Шапсугского водохранилища начали работу новые шлюзы и гидроузел, что дало возможность возродить заброшенные рисовые чеки в Тахтамукайском районе. Кроме того, в Гиагинском районе республики внедрили новую оросительную систему для кукурузных полей.
В Тахтамукайском районе введён в эксплуатацию новый гидроузел, благодаря чему вода стала доступной для полей Афипсипского сельского поселения. Рисоводы самостоятельно расчистили и реконструировали дренажно-сбросные системы. В настоящее время здесь вводят в эксплуатацию старые рисовые чеки, которые не использовались десятки лет из-за неисправности системы орошения. Посевные площади риса в районе увеличились на 1,5 тыс. га (около 30%).

В Гиагинском районе, в крупном хозяйстве ООО «КраснодарАгроАльянс», специализирующемся на выращивании кукурузы попкорновых сортов, внедрили новую оросительную систему стоимостью 45 млн рублей. Чтобы постоянно поддерживать на полях необходимую влажность, в хозяйстве закупили три поливальных установки, провели магистраль оросительной системы и установили дизельные насосы у реки Фарс. Более 450 метров оросительных труб и распылителей круглосуточно доставляют влагу к посевам. Поливочные секторы движутся по полю без остановки. Одновременно с поливом вносится комплекс минеральных удобрений. Ожидается, что благодаря новой системе орошения, урожайность кукурузы возрастет в 2-3 раза. При успешном результате площадь попкорновых полей планируется увеличить еще почти на 1 тыс. гектаров.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ



 
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