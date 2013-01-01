В рамках нацпроекта в Тамбовской области проведут экологическую реабилитацию реки Цна



В 2022 году в Тамбовской области в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который входит в нацпроект «Экология», начнутся работы по экологической реабилитации реки Цна.

Программа рассчитана на три года и предполагает восстановление реки Цна на участке от поселка Бокино до Тамбова, протяженностью 21 километр. Также в 2024 году в рамках проекта тамбовские экологи планируют произвести работы по улучшению гидрографической сети реки Мошляйка на участке в селе Тулиновка, протяженностью 2,8 километра.

По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, стоимость работ по восстановлению рек составит порядка 200 миллионов рублей.

Реку Цна расчистят от мусора, проведут работы по углублению и расширению водного объекта, удалению сухостойных деревьев и кустарников на берегах.

На реке Мошляйка проведут расчистку от заиленности и мусора.