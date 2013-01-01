В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры



В рамках реализации национального проекта «Культура» в Тамбовской области разработана программа «Волонтеры культуры», ориентированная на поддержку добровольческого движения в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия на территории региона.

Всего планируется привлечь в сферу государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия более ста добровольцев. Они будут участвовать в археологических работах, помогать в благоустройстве памятников и прилегающих к ним территорий, проводить научные исследования, следить за состоянием объектов культурного наследия.

Помогать волонтерам будет ресурсный центр, который создан на базе Центра по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области. Там откроется Школа хранителей наследия, где для добровольцев будут проводить обучающие лекции и семинары.