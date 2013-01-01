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В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры

Апр 4
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Тамбовской области разработана программа «Волонтеры культуры», ориентированная на поддержку добровольческого движения в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия на территории региона.
Всего планируется привлечь в сферу государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия более ста добровольцев. Они будут участвовать в археологических работах, помогать в благоустройстве памятников и прилегающих к ним территорий, проводить научные исследования, следить за состоянием объектов культурного наследия.

Помогать волонтерам будет ресурсный центр, который создан на базе Центра по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области. Там откроется Школа хранителей наследия, где для добровольцев будут проводить обучающие лекции и семинары.



 
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