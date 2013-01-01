В Псковской области заработал новый перинатальный центр



Современный медицинский комплекс построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы.

Заказчиком проекта перинатального центра на 110 коек выступила госкорпорация «Ростех», а генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком стала компания ООО «РТ-Соцстрой».

Цель госпрограммы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой и материнской и смертности.

Поэтому в Псковском перинатальном центре создано высокотехнологичное отделение отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь будут принимать преждевременные роды и выхаживать малышей с низким и экстремально низким весом от 500 граммов. Отделение патологии беременных готово принять до 30 пациенток с проблемами со здоровьем, где специалисты будут готовить их к родоразрешению. В рассчитанном на 50 коек послеродовом отделение оборудованы комфортные одно- и двухместные палаты.

Псковская область, Северо-Западный федеральный округ