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В Псковской области модернизировали узловой центр питания для надежности энерготранзита в Беларусь

Янв 28
Москва Центральный федеральный округ
В Псковской области модернизировали узловой центр питания для надежности энерготранзита в Беларусь

В Псковской области компания «ФСК ЕЭС» завершила модернизацию коммутационного оборудования узлового центра питания — подстанции 330 кВ «Новосокольники». В результате повышена надежность электроснабжения потребителей южной части региона, включая предприятия Великолукского промышленного узла, а также межгосударственного транзита в Республику Беларусь. Общая стоимость работ составила 111 млн рублей.
На подстанции заменили 4 воздушных выключателя на современные элегазовые аналоги 330 кВ российского производства. Новое оборудование отличается высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации — более 30 лет. Одновременно проведена модернизация автоматики управления выключателями.

Трансформаторная мощность подстанции 330 кВ «Новосокольники» составляет 272 МВА. Она является крупной узловой подстанцией транзита между объединенной энергетической системой Республики Беларусь и Российской Федерацией.

Псковская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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