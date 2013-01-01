В Псковской области десантники получили новый батальонный комплект боевой техники
Янв 29
В Псковской области на вооружение 76-й дивизии Воздушно-десантных войск поступила первая в этом году крупная партия техники. Батальонный комплект из 39 боевых машин уже седьмой, поступивший на вооружение псковских десантников.
Комплект включает 31 единицу БМД-4М и восемь единиц БТР-МДМ «Ракушка». Все военнослужащие десантно-штурмового полка, получившего новую технику, ранее прошли курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения.
Серийный выпуск БМД-4М осуществляет АО «Волгоградский тракторный завод». БТР-МДМ производится на АО «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ).
В 2020 году ожидается поступление еще двух батальонных комплектов боевых машин в соединения и воинские части ВДВ.
Псковская область, Северо-Западный федеральный округ
29 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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