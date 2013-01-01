В Приморском крае запустили в работу крупный холодильный комплекс



Низкотемпературные складские помещения общей площадью почти в 2,5 тысячи кв. метров построила в Уссурийске компания «Уссури-Логистик» в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

С вводом в эксплуатацию низкотемпературного комплекса с холодильными и морозильными камерами хранения, а также офисными и вспомогательными помещениями, компании Приморского края получили дополнительные возможности для хранения и реализации своей продукции

«В Приморском крае среди местных производителей мяса, рыбы и морепродуктов, а также торговых компаний высока потребность в благоприятных условиях для ответственного хранения замороженной продукции на современных, специально оборудованных складах. Особенно сильно эта потребность вырастает летом, в путину, в период разгрузки кораблей в порту Владивостока», — отметил генеральный директор ООО «Уссури-Логистик» Виктор Пшонко.

Холодильный комплекс вместимостью 3,5 тыс. тонн в месяц оснащен системой оборудования, которое способно поддерживать постоянный температурный режим в диапазоне от 0 до -25 градусов для хранения замороженного мяса или рыбы. По мере необходимости на складских площадях, которые будут сдаваться в аренду, можно оперативно менять параметры охлаждения, устанавливая температуру от 0 до +10 градусов, подходящую для хранения свежих фруктов, овощей и иных продуктов.

Надежная система энергоснабжения, центральной пожарной сигнализации, оптоволоконная линия связи, а также парк погрузочной техники и квалифицированный персонал обеспечивают бесперебойную круглосуточную работу с большими партиями продовольствия, требующего соблюдения особых температурных режимов.

Сегодня ООО «Уссури-Логистик» ведет переговоры с рыбопромышленными компаниями о сотрудничестве в реализации второго этапа инвестпроекта на прилегающих к уже построенному комплексу свободных от застройки земельных участках. Новых объекты позволят создать единый логистический центра на территории Уссурийского городского округа.

Эффективность проекта обеспечат преференции, которые получат инвесторы, имеющие статус резидента Свободного порта Владивосток(СПВ).

Всего такой статус получили 830 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций свыше 469 млрд рублей, которые обеспечат создание более 50 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день резиденты СПВ реализовали 75 проектов.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ