В Приморском крае запустили производство электронных приборов учета электроэнергии



Резидент Свободного порта Владивосток компания «МИРТЕК» в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» реализовала проект создания предприятия мощностью 50 тысяч приборов в год.

На предприятии закуплено оборудование для поверки однофазных и трехфазных счетчиков. Современные приборы учета снабжены современной беспроводной системой передачи данных. Интеллектуальные счетчики позволяют передавать показания дистанционно, регулировать подачу электроэнергии потребителю и могут устанавливаться как в частном секторе, так и в многоквартирных жилых домах. Сегодня они реализуются преимущественно на территории Дальнего Востока.

Генеральный директор ООО „МИРТЕК“ Максим Тимофеев отметил, что компания планирует создать зону таможенного контроля и отправлять на экспорт не менее десяти процентов своей продукции.

Дополнительные возможности для экспортной деятельности и налоговые преференции компании обеспечивает статус резидента свободного порта Владивосток.

На сегодняшний день в СВП имеется 1010.резидентов. Общая стоимость реализуемых этими инвесторами проектов составляет 571,9 млрд рублей, в результате будет создано 58,1 тысячи рабочих мест.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ