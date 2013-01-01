В Приморском крае запустили производство электронных приборов учета электроэнергии
Ноя 27
Резидент Свободного порта Владивосток компания «МИРТЕК» в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» реализовала проект создания предприятия мощностью 50 тысяч приборов в год.
На предприятии закуплено оборудование для поверки однофазных и трехфазных счетчиков. Современные приборы учета снабжены современной беспроводной системой передачи данных. Интеллектуальные счетчики позволяют передавать показания дистанционно, регулировать подачу электроэнергии потребителю и могут устанавливаться как в частном секторе, так и в многоквартирных жилых домах. Сегодня они реализуются преимущественно на территории Дальнего Востока.
Генеральный директор ООО „МИРТЕК“ Максим Тимофеев отметил, что компания планирует создать зону таможенного контроля и отправлять на экспорт не менее десяти процентов своей продукции.
Дополнительные возможности для экспортной деятельности и налоговые преференции компании обеспечивает статус резидента свободного порта Владивосток.
На сегодняшний день в СВП имеется 1010.резидентов. Общая стоимость реализуемых этими инвесторами проектов составляет 571,9 млрд рублей, в результате будет создано 58,1 тысячи рабочих мест.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
27 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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