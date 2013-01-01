В Приморском крае в объединение ВВО поступила первая партия новейших КШМ на базе внедорожника «Тигр»



В Приморском крае в дислоцированное соединение связи Восточного военного округа, поступила первая партия новейших командно-штабных машин (КШМ) П-230Т на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр».

КШМ оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, которое обеспечивает защищенную видеоконференцсвязь, телефонную связь и электронную переписку не только на месте, но и в движении.

Важным фактором при использовании поступившей машины является возможность обеспечения режима защищенной связи от средств радиоэлектронной борьбы и помех при осуществлении различных режимов связи.

Автоматизированные рабочие места в машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений — оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении обстановки.

Новая машина оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с 300 абонентами. Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью.

«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, а также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/час.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ