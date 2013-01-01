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В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО

Апр 24
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО

В Примоском крае из порта Владивосток научно-исследовательское судно «Дмитрий Песков» вышло в трехмесячную экспедицию, которая охватит огромную акваторию от восточно-сахалинских вод до северо-западной части Берингова моря. Вторая Беринговоморская экспедиция будет состоять из серии рейсов ряда океанографических судов Росрыболовства. Масштабные ихтиопланктонные съемки помогут определить перспективы рыбного промысла в Беринговом море на ближайшие годы.
В рейсе принимают участие сотрудники нескольких филиалов Всероссийский научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) — Тихоокеанского, Камчатского и Сахалинского. Ученые планируют провести комплексные исследования разных популяций минтая в период его массового нереста, а также донных промысловых рыб и беспозвоночных.

Экспедиция будет проходить в несколько этапов: в районе Северных Курильских островов, а затем в Карагинском и Олюторском заливах. На последнем этапе планируется выполнение донной траловой съемки для оценки состояния запасов камбал, наваги и других донных рыб, а также беспозвоночных в водах юго-восточного Сахалина (залив Терпения).

Собранные сведения будут использованы для обоснования общих допустимых уловов водных биоресурсов на ближайшие годы, разработки мер по эффективному управлению промыслом и обеспечению устойчивого использования ресурсов.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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