В Приморском крае принята на вооружение военная техника «КамАЗ» для общевойскового объединения ВВО



В артиллерийское соединение Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа поступило на вооружение около 20 новых автомобилей КамАЗ-63501 из Татарстана. Новые образцы военной техники отличаются увеличенной грузоподъемностью и повышенной проходимостью.

КамАЗ-63501 оснащён дизельным двигателем мощностью 360 л.с. и при этом отличается низким расходом топлива. Модель предназначена для перевозки личного состава и крупногабаритных грузов порядка 16 тонн.

Кроме того, автомобиль оборудован комфортабельной кабиной со спальным местом для водителя. На сегодняшний день данный тип техники является одним из наиболее востребованных в Вооружённых Силах РФ.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ