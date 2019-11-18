В Приморском крае принята на вооружение военная техника «КамАЗ» для общевойскового объединения ВВО
Фев 13
В артиллерийское соединение Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа поступило на вооружение около 20 новых автомобилей КамАЗ-63501 из Татарстана. Новые образцы военной техники отличаются увеличенной грузоподъемностью и повышенной проходимостью.
КамАЗ-63501 оснащён дизельным двигателем мощностью 360 л.с. и при этом отличается низким расходом топлива. Модель предназначена для перевозки личного состава и крупногабаритных грузов порядка 16 тонн.
Кроме того, автомобиль оборудован комфортабельной кабиной со спальным местом для водителя. На сегодняшний день данный тип техники является одним из наиболее востребованных в Вооружённых Силах РФ.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
13 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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