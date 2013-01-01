В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский



Статус компании - резидента специального административного района (САР) во Владивостоке получила ранее зарегистрированная на Кипре компания Donalink Ltd, которая является частью акционерного холдинга российского бизнесмена Андрея Мельниченко.

После перевода активов в Россию компания планирует продолжать свою инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке. При этом резидент российской оффшорной зоны намерен сохранять присутствие на международных рынках. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока, «Доналинк» в течение полугода планирует инвестировать не меньше 50 млн рублей.

Закон о создании специальных административных районов(САР) на островах Русский и Октябрьский президент России подписал в августе 2018 года. Первой в оффшоре на Дальнем Востоке зарегистрировалась компания «Финвижн Холдингс». Во втором квартале этого года девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские оффшоры. В июле в российскую юрисдикцию должен перейти холдинг En+ Олега Дерипаски.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ