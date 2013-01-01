В Приморском крае начали строить первый на Дальнем Востоке России гольф-клуб со всесезонным курортом



В Надеждинском районе Приморского края ООО «Гольф-парк ДВ», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), начало строительство первого на Дальнем Востоке России гольф-клуба. Масштабный проект предусматривает создание комплексного всесезонного курорта в уникальной эко-зоне с гольф-полем длиной 6,6 тыс. метров, с теннисными кортами, SPA-комплексом, зоной отдыха и развлечений. Загородный жилой кластер планируется обустроить уютными домиками в окружении природных пейзажей.

Первая фаза проекта включает в себя строительство гольф-поля длиной 3,3 тыс. метров на 9 лунок, клубного дома, арендных домов, объектов рекреации и сопутствующих объектов дорожной и инженерной инфраструктуры. Сейчас ведутся дорожно-строительные работы по подведению дороги к участку застройки. В настоящий момент на участке работают 2 экскаватора, 10 самосвалов и другая техника, на строительстве занято 22 сотрудника подрядной организации ООО «Магистраль». Проектирование гольф-поля выполнено финской компанией GolfArk LLC. В перспективе планируется расширение гольф-поля и рекреационной зоны. Приморский край, Дальневосточный федеральный округ

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