В Приморском крае начали производство новейших вертолётов Ка-62, не имеющих аналогов в мире



В Приморском крае Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» запустила в производство опытную партию из шести многоцелевых вертолётов Ка-62, два из которых будут выполнять внутрикраевые пассажирские перевозки и осуществлять авиалесоохрану в регионе. Аналогов уникальному вертолету нет ни в США, ни в Европе.

Ранее три летных образца, изготовленных на заводе «Прогресс», успешно выполнили полеты в рамках программы предварительных испытаний.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Вертолет с взлетной массой до 6,8 тонн и большим пассажирским салоном может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 720 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60%.

За счет этого увеличивается скорость машины, ее маневренность, а также грузоподъемность, но при этом топливо расходуется экономно. Важная характеристика вертолета – использование одновинтовой схемы с многолопастным рулевым винтом, который впервые применен в российских вертолетах.

На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ