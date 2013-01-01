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В Приморском крае инвестор из Новой Зеландии строит агропромышленный комплекс

Апр 4
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае инвестор из Новой Зеландии строит агропромышленный комплекс

Новая Зеландия намерена расширять сотрудничество с Приморьем в сфере сельского хозяйства. Сейчас инвестор строит агропромышленный комплекс в ТОР «Михайловский», где уже работает молочная ферма на четыре тысячи голов КРС. В дальнейшем планируется увеличить поголовье до 20 тысяч.
Новозеландский инвестор уже оценил преференции особых экономических режимов – территорий опережающего развития. Получив статус резидента, он планирует построить склад для хранения кормов, а в перспективе — запустить современный завод по переработке молока, который будет выпускать продукцию под собственным брендом «Молоко Приморья». Заявленный объём инвестиций в проект составит более 1,5 миллиарда рублей.

Территория опережающего социально-экономического развития ТОР «Михайловский» расположена на территории трех муниципальных районов Приморского края — Михайловского, Спасского и Черниговского — и занимает площадь 3885 га, в том числе 207 га для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. На сегодняшний день инвестиционную деятельность в ТОР «Михайловский» ведут десять резидентов. Реализация проектов на общую сумму более 61,7 млрд рублей позволит создать около 3 000 рабочих мест. Специализация — создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ.



 
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