В Приморском крае инвестор из Новой Зеландии строит агропромышленный комплекс



Новая Зеландия намерена расширять сотрудничество с Приморьем в сфере сельского хозяйства. Сейчас инвестор строит агропромышленный комплекс в ТОР «Михайловский», где уже работает молочная ферма на четыре тысячи голов КРС. В дальнейшем планируется увеличить поголовье до 20 тысяч.

Новозеландский инвестор уже оценил преференции особых экономических режимов – территорий опережающего развития. Получив статус резидента, он планирует построить склад для хранения кормов, а в перспективе — запустить современный завод по переработке молока, который будет выпускать продукцию под собственным брендом «Молоко Приморья». Заявленный объём инвестиций в проект составит более 1,5 миллиарда рублей.

Территория опережающего социально-экономического развития ТОР «Михайловский» расположена на территории трех муниципальных районов Приморского края — Михайловского, Спасского и Черниговского — и занимает площадь 3885 га, в том числе 207 га для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. На сегодняшний день инвестиционную деятельность в ТОР «Михайловский» ведут десять резидентов. Реализация проектов на общую сумму более 61,7 млрд рублей позволит создать около 3 000 рабочих мест. Специализация — создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ.