В Приморском крае готовятся экспортировать мед на потребительский рынок Японии



Планы поставок обсудили в Уссурийске на рабочей встрече представителей японского научно-исследовательского института Номура, и представителей союза пчеловодов Приморского края, которая прошла на базе Приморской ГСХА.

На встрече, которая состоялась в рамках реализации плана двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Японией, обсудили перспективы продвижения амурского меда на японском рынке и привлечения японских инвестиций в пчеловодческую отрасль Приморского края.

Председатель союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев отметил, что на протяжении уже 70 лет край входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров меда.

На встрече было предложено организовать на базе академии сертифицированную лабораторию оценки качества меда, а также экспертную группу из представителей российской и японской стороны.

Представителей Японии пригласили поучаствовать в российско-японском форуме "Биологизация земледелия: важность, перспективы и р реальные возможности", который состоится 23-25 мая 2019. Их ждут также в июне на Амурском международном туристический форум Amur Travel, в рамках которого пройдет фестиваль амурского меда. В ближайшее время для японской бизнес-миссии будет организована поездку по местам сбора меда в Приморском крае и в Амурской области

В Амурской области насчитывается около 30 тысяч пчелосемей. Большая часть из них принадлежит личным подсобным хозяйствам. На долю сельскохозяйственных организаций и ферм приходится лишь 24 пасеки. Ежегодно здесь собирают около тысячи тонн пчелиного продукта, половину которого фермеры готовы экспортировать.Амурский мед уже экспортируется в КНР, Казахстан и Монголию., сегодня ведутся переговоры о прямом экспорте в Японию.

В этой стране практически нет собственного производства меда, хотя сам продукт пользуется большой популярностью у потребителей. Японцы импортируют мед из Китая, Новой Зеландии, Румынии, Венгрии, Канады и Мьянмы и заинтересованы в поставках их России.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ