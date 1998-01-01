В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта



Специализированный АО «Восточный Порт» ввел в эксплуатацию новое оборудование для оперативной и экологически безопасной обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала.

Старт работе основного конвейера, стакера и реклаймера дали дистанционно с площадки XII Международного форума «Транспорт России» в Москве вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

На Третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера и две судопогрузочные машины стоимостью более 1,1 млрд рублей, которые поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation. Уголь по крытым конвейерам из бункеров в здании вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада отправится на судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. Все это современное оборудование обеспечит экологическую безопасность при перевалке угля.

По словам заместителя генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирины Ольховской, в результате будет обеспечена мощность проведения погрузочно-разгрузочных работ 3 тысячи тонн в час по нескольким технологическим маршрутам, а такая высокая производительность позволит АО «Восточный Порт» увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 году.

Третья очередь угольного комплекса АО «Восточный Порт» – крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, в том числе 4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ