В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов



В Приморском крае резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО «Элби Генерация» запустило полномасштабное производство дизельного генерирующего оборудования под собственным брендом Elbi Generation.

Предприятие является единственным на Дальнем Востоке производителем дизель-генераторных установок и выполняет полный цикл технологических работ: от проектирования и подготовки технических решений до изготовления в различных исполнениях до гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Производимое оборудование востребовано рядом энергетических компаний Дальнего Востока. Энергоустановки также поставляются для жилых комплексов и торговых центров Владивостока в качестве резервных источников электроснабжения.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ