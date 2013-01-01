В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов
Апр 22
В Приморском крае резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО «Элби Генерация» запустило полномасштабное производство дизельного генерирующего оборудования под собственным брендом Elbi Generation.
Предприятие является единственным на Дальнем Востоке производителем дизель-генераторных установок и выполняет полный цикл технологических работ: от проектирования и подготовки технических решений до изготовления в различных исполнениях до гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Производимое оборудование востребовано рядом энергетических компаний Дальнего Востока. Энергоустановки также поставляются для жилых комплексов и торговых центров Владивостока в качестве резервных источников электроснабжения.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
22 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|22 Апр:
|22 Апр:
|22 Апр:
Центральный федеральный округ:
|22 Апр:
|21 Апр:
|21 Апр:
РОССИЯ:
|21 Апр:
|21 Апр:
|21 Апр: