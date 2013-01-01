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В Приморье заложили первое судно-краболов по системе инвестиционных квот

Ноя 26
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье заложили первое судно-краболов по системе инвестиционных квот

Во Владивостоке на судостроительном заводе «Восточная верфь» состоялась церемония закладки первого судна-краболова в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции», по которой для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено более 30 судов стоимостью около 1,5 млрд рублей каждое.
Система инвестиционных квот предполагает выделение государством квоты на добычу ценных водных биоресурсов в обмен на строительство судов. Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. При этом рыбодобытчикам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, субсидируется 20% их стоимости.

Заложенное судно - первое из серии четырех краболовных судов, заказанных «Восточной верфи» компанией «Дальневосточное побережье». Закладка следующего судна запланирована на апрель 2020 года.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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