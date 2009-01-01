В Приморье судостроительный комплекс «Звезда» сдал четыре новых жилых дома для сотрудников



В городе Большой Камень Приморского края сданы в эксплуатацию четыре новых жилых дома для сотрудников ООО «ССК «Звезда». На торжественной церемонии специалистам судоверфи вручили ключи от 144 квартир, которые полностью готовы к заселению. До конца текущего года планируется сдать еще 12 домов на 528 квартир.

Ранее в рамках проекта по строительству жилья для работников судоверфи были заселены два дома по 68 квартир каждый. Формируемый на Дальнем Востоке новый судостроительный кластер создает тысячи рабочих мест. Уже сейчас численность трудового коллектива судоверфи составляет более 3 тыс. человек. К 2024 году количество сотрудников ССК «Звезда» превысит 7,5 тысяч.

Для привлечения специалистов «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», в который входит судоверфь «Звезда», ведет масштабную работу по подготовке и привлечению квалифицированных кадров. В ней задействованы центры занятости по всей стране.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ