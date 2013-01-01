В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост»



В Дальневосточный федеральный университет на остров Русский приехало около 30 известных экспертов из России, Китая, Гонконга, США, Таиланда, Японии и Нидерландов, чтобы раскрыть местным предпринимателям секреты успешного бизнеса и личностного роста.

Программа бизнес-школы «Рост», организованной РМОО «Клуб молодых предпринимателей» совместно с приморским отделением «ОПОРА РОССИИ» и ДВФУ при поддержке администрации Приморского края, составлена из пяти блоков – «Команда и персонал», «Стратегия», «Миссия и бизнес-процессы», «Новые технологии», «Финансы», «Продажи и маркетинг». Обучение проходит в формате живого общения с экспертами и с элементами нетворкинга.

О том, как работает стратегия по формированию команд, расскажет советник Японской корпорации «Сумитомо» Кимио Фукушим. Своим опытом управления и создания работающей по всему миру распределенной команды поделится основатель международной торгово-производственной компании Эдвард Рэй. Основатель hrBAZAR Наталья Толстая объяснит, почему то, что работает в корпорациях, не работает в малом бизнесе.

Топ-менеджеры крупнейшей мировой сети ресторанов быстрого обслуживания Subway international Joost H. Labadie и Sasha Stokic расскажут о секретах построения бизнес-процессов. Это обучающий блок усилят кейсы российской сети «Кофеин» и китайской компании Kingston.

В блоке «Новые технологии» главными темами станут инновации в торговле, финтех и агротех, технологии digital-маркетинга и киберугрозы для бизнеса. О фандрайзинге как инструменте привлечения первоначальных инвестиций расскажет венчурный инвестор и создатель успешных мировых IT стартапов, бизнесмен из Шэньчжэня (КНР) Дерек Квик.

Почти два десятка спикеров охватят максимум тем в блоке «Продажи и маркетинг» - от построения системы продаж до личной эффективности, баланса интересов клиента, сотрудников и собственника.

Региональные власти считают проведение подобных обучающих мероприятий важной составляющей развития предпринимательства в крае.

«Благодаря особым экономическим режимам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, другим мерам государственной поддержки, в Приморье приходит как российский, так и иностранный большой бизнес, - отметил вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко, -Чтобы не уступать крупным игрокам, местным предпринимателям необходимо постоянно повышать свою квалификацию, знать и применять современные подходы при развитии своего бизнеса, уметь выстраивать отношения с иностранными партнерами».

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ