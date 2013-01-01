В Приморье начали серийное производство двигателей Mazda для поставок в Японию



Во Владивостоке совместное предприятие «Мазда Соллерс» (резидент территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская») приступило к производству двигателей Mazda SkyActiv-G для экспортных поставок в Японию на Mazda Motor Corporation.

Первые партии двигателей прошли тестовые испытания в Японии и были признаны полностью соответствующими международным стандартам качества компании Mazda. Проектом изначально предусмотрена сборка двигателей из импортируемых из Японии узлов и деталей.

По словам председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Вадима Швецова, запуск серийного производства двигателей Mazda - первый высокотехнологичный проект на Дальнем Востоке, «полностью интегрированный в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна».

Проектная мощность завода во Владивостоке — 50 000 двигателей в год. Выпускаемый двухлитровый 4-цилиндровый агрегат развивает мощность 150 л.с. при 6000 оборотах в минуту. Двигатель внутреннего сгорания отвечает экологическому классу «Евро-5».

Завод по выпуску двигателей Mazda во Владивостоке площадью 12, 6 тыс. кв. метров был открыт в сентябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума.

Владивосток, Дальневосточный федеральный округ