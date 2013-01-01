В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска



В бухте Средней Приморского края специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 20 июня начали операцию по выпуску первых двух косаток, содержащихся в центре реабилитации. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек.

Китов погрузили в транспортировочные ванны и отправили на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае, откуда уже их выпустят в Сахалинский залив. Транспортировка животных к месту выпуска будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. Морским млекопитающим предстоит преодолеть путь в 1,8 тыс. км.

При транспортировке животных сопровождает группа специалистов из 70 человек, в которую вошли ученые, тренеры, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки с каждым из животных постоянно находятся два специалиста, которые посменно контролируют их состояние.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В связи с этим французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье на передачу «Прямая линия с Владимиром Путиным» и обратился к российскому президенту с просьбой принять окончательное решение об освобождении животных и возвращении их в места традиционного обитания.

В результате операция по выпуску косаток началась незамедлительно. Животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь 2019 года. Все животные перед выпуском пройдут дополнительное ветеринарное обследование.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ