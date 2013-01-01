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В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта

Апр 7
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта

Во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) на специализированном судне Regine пришел новый портальный кран LIEBHERR LPS, специально изготовленный на заводе в Германии. После ввода в эксплуатацию в середине апреля новый кран станет рекордсменом по грузоподъемности (124 тонны) в ВМТП.
Кран, предназначенный для перевалки грузов различной номенклатуры, будет установлен на универсальном терминале крупнейшей стивидорной компании в порту Владивостока. Новая машина приобретена в рамках программы модернизации производственных мощностей, направленной на повышение интенсивности обработки грузов.

Кран, имеющий самую большую грузоподъемность в парке портовой техники ВМТП дополнит 24 действующих крана, каждый из которых имеет грузоподъемность от 16 до 100 тонн.

До конца 2020 года стивидор также планирует получить четыре портальных крана «Витязь» российского производства грузоподъемностью до 63 тонн каждый.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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