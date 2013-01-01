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Русский космос

В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику

Апр 7
Москва Центральный федеральный округ
В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику

В Амурской области компания ООО «Гидроэлектромонтаж» начала реконструкцию аэропортового комплекса «Игнатьево» в Благовещенске. Стоимость работ превышает 4 млрд рублей. На сегодняшний день работы идут согласно графика с соблюдением мер противоэпидемической защиты.
Проектом предусматривается строительство новой ИВПП-2 длиной 3 тыс. метров и шириной 45 метров, реконструкция и расширение перрона, устройство светосигнального оборудования аэродрома, средств радиотехнического обеспечения полетов, установка метеооборудования. Кроме того, проект включает строительство аварийно-спасательной станции, нового КПП, а также ограждения аэродрома с устройством инженерно-технических средств охраны.

Уже произведена выемка грунта в зоне производства работ на расширение перрона, выполнены лесоочистка и снятие почвенно-растительного слоя. Строители приступили к планировке и отсыпке основания минеральным грунтом. Идёт отсыпка земполотна взлетно-посадочной полосы.

Новая взлетно-посадочная полоса поможет решить проблему доступности авиаперевозок в регионе, обеспечивая должный уровень безопасности и регулярности полетов.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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