В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику
Апр 7
В Амурской области компания ООО «Гидроэлектромонтаж» начала реконструкцию аэропортового комплекса «Игнатьево» в Благовещенске. Стоимость работ превышает 4 млрд рублей. На сегодняшний день работы идут согласно графика с соблюдением мер противоэпидемической защиты.
Проектом предусматривается строительство новой ИВПП-2 длиной 3 тыс. метров и шириной 45 метров, реконструкция и расширение перрона, устройство светосигнального оборудования аэродрома, средств радиотехнического обеспечения полетов, установка метеооборудования. Кроме того, проект включает строительство аварийно-спасательной станции, нового КПП, а также ограждения аэродрома с устройством инженерно-технических средств охраны.
Уже произведена выемка грунта в зоне производства работ на расширение перрона, выполнены лесоочистка и снятие почвенно-растительного слоя. Строители приступили к планировке и отсыпке основания минеральным грунтом. Идёт отсыпка земполотна взлетно-посадочной полосы.
Новая взлетно-посадочная полоса поможет решить проблему доступности авиаперевозок в регионе, обеспечивая должный уровень безопасности и регулярности полетов.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
7 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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