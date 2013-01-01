В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев



В правительстве Астраханской области завершилась первая стажировка для молодежи по проекту, который реализуется по инициативе врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. По итогам проведения практики студентов старших курсов лучшие участники будут приглашены на работу в органы исполнительной власти региона.

Исполняющий обязанности председателя правительства Астраханской области Александр Шарыкин встретился участниками стажировки и вручил свидетельства о ее успешном прохождении.

«Проект, который мы реализуем, входит в число пяти обозначенных главой региона Игорем Бабушкиным приоритетов развития Астраханской области. А именно – новое качество управления, которое включает повышение результативности работы власти. Это означает, что власть должна быть открытой, а решения, которые она принимает, должны быть продуманными, понятными и прозрачными», – подчеркнул и.о. председателя правительства области Александр Шарыкин.

Отбор кандидатов на стажировку проходил в несколько этапов: анкетирование и мотивационное письмо студентов, затем – очное собеседование. Среди 50 претендентов были студенты Астраханского государственного университета (АГУ), филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а также других вузов.

По итогам очного собеседования 17 студентов были направлены на практику в областном правительстве по выбранным ими направлениям и под наставничеством высших должностных лиц региона. К примеру, двое стажёров вместе с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным посетили Володарский район, где в течение дня наблюдали за работой руководителя области с населением.

По словам участника проекта, выпускника иняза АГУ Михаила Рудова, который проходил практику в областном министерстве международных и внешнеэкономических связей, для него стажировка стала отправной точкой в понимании того, чем бы он хотел заниматься в дальнейшем.

«Эта программа формирует новое поколение управленцев. Кроме того, проект открывает большие возможности для выпускников – чётко выбрать свой карьерный путь и успешно его начать. По итогам стажировки мне предложили вакансию, в ближайшее время я выхожу на работу», – рассказала выпускница РАНХиГС Алина Бабаева, которая стажировалась в министерстве социального развития региона.

В период практики студенты занимались аналитической работой, вносили свои предложения по решению проблем в регионе. Так, студентка четвёртого курса Дипломатической академии России Аиша Лагари в ходе стажировки в региональном министерстве международных и внешнеэкономических связей провела детальный анализ экспортного и инвестиционного потенциала Астраханской области, выявила как положительные моменты, так и минусы, которые, по её мнению, мешают дальнейшему развитию территории, а также предложила пути решения проблем. Ее идеями уже заинтересовались в правительстве области.

«Независимо от того, свяжете ли вы в дальнейшем свою судьбу с госслужбой, главное, что должны были усвоить на практике – это ответственность, которую люди несут за принятие управленческих решений. И для нас очень важно, чтобы такие молодые, перспективные люди с горящими глазами и свежими идеями приходили в органы исполнительной власти», – напутствовал стажеров и.о. председателя правительства региона Александр Шарыкин.