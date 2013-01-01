В Покровском районе открыт памятный знак «Населенный пункт воинской доблести»

В торжественном мероприятии принял участие врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Памятный знак установлен на воинском мемориале, расположенном в селе Алексеевка. В окрестностях этого населенного пункта в феврале-марте 1943 года приняла боевое крещение 16 Литовская Клайпедская Краснознаменная стрелковая дивизия.

За месяц боев в «Долине смерти» на границе между Покровским и Свердловским районами она понесла страшные потери: из строя выбыло более половины личного состава.

Летом 2016 года неподалеку от села Алексеевка было найдено госпитальное захоронение бойцов 16-й Литовской стрелковой дивизии. Силами сводной группы поисковиков удалось обнаружить и поднять останки более 150 человек, умерших от ран в ходе боев зимой 1943 года.

Более двух тысяч советских солдат и командиров нашли последний приют в братской могиле, со временем превратившейся в мемориальный комплекс.

Открывая памятный знак, глава региона Андрей Клычков отметил, что это знаковое событие — очередное свидетельство нашего глубокого уважения к героической истории Орловского края.

«Идя навстречу 75-й годовщине освобождения Орловщины, мы сделаем все, чтобы на нашей земле никогда не померкла слава подвига воинов-освободителей», - сказал Андрей Клычков.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Участники церемонии возложили цветы к монументу.

В мероприятии приняли участие депутат Орловского областного Совета народных депутатов Людмила Монина, глава Покровского района Дмитрий Романов, представители муниципальной власти, местные жители.

Напомним, почетное звание Орловской области «Населенный пункт воинской доблести» присваивается городским и сельским населенным пунктам, на территории которых проходили ожесточенные сражения во время Великой Отечественной войны. Региональный закон об этом почетном звании был принят в 2015 году.