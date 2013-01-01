В Подмосковье заработал новый завод по производству экологически безопасной полимерной упаковки



В подмосковном Наро-Фоминске ООО «Экструзионные технологии» (принадлежит испанской компании Coexpan) ввело в эксплуатацию новое предприятие по производству ленты из полимерных материалов для использования в качестве пищевой упаковки. Размер инвестиций на первом этапе составил 850 млн рублей. На данный момент трудоустроено 57 человек, количество рабочих мест планируется увеличить до 120.

На территории индустриального парка «Котово» компания приобрела земельный участок площадью 4 гектара и построила на нем завод по производству ленты из полимерных материалов для использования в качестве пищевой упаковки.

Первым этапом развития предприятия стало размещение первой технологической линии, на которой будут выпускать экологически безвредную полимерную ленту для упаковки и хранения молочных продуктов, мороженого и других изделий.

В настоящее время на заводе ведутся работы по монтажу и наладке второй технологической линии. Кроме того, компания Coexpan имеет планы по дальнейшему расширению производства в Наро-Фоминске.

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