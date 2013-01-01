В Подмосковье запустили производство бесшовных алюминиевых водосточных систем вдвое дешевле аналогов



В Московской области Фрязинский экспериментальный завод (ФЭЗ) при содействии Алюминиевой Ассоциации наладил промышленное производство бесшовных алюминиевых водосточных систем под брендом LINKOR. Отсутствие швов позволяет трубе не разрываться и не трескаться при перепадах температур и внутреннем образовании льда. Срок службы изделий — более 50 лет. При этом стоимость водосточной системы российского производства в два раза ниже импортных аналогов.

Производственная мощность предприятия составляет 3500 тонн желобов и труб в год. Сейчас предприятие выпускает трубы диаметром 100 мм и желоба — 120 и 150 мм. Продукция предназначена для водоотвода со всех типов кровли зданий и сооружений.

Благодаря технологии производства методом прессования алюминия изделия обладают целым рядом преимуществ. Толщина стенок элементов водосточной системы в 1,2 мм позволяет выдерживать нагрузку до 150 кг снега и льда на 1 погонный метр.

В настоящее время интерес к продукции завода проявляют компании не только из регионов России, но и Казахстана.

Московская область, Центральный федеральный округ