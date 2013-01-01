В Подмосковье запущен серийный выпуск щитов постоянного тока с применением отечественных компонентов



В Дубне Московской области Межрегиональное производственное объединение технического комплектования «Технокомплект» начало серийное производство щитов постоянного тока с применением отечественной компонентной базы. Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 220 млн рублей. Уровень локализации производства составляет 85%.

Новое предприятие оснастили современным оборудованием. Для выпуска щитов постоянного тока с номинальным током до 1600А применяются комплектующие собственной разработки: контроллеры и комплексы мониторинга систем оперативного постоянного тока с интеллектуальными алгоритмами.

Продукция прошла аттестационные испытания, получила положительное заключение о соответствии техническим требованиям.

Щиты постоянного тока применяются на электрических станциях и подстанциях для ввода и распределения электроэнергии. Встроенные в щиты комплексы мониторинга тока измеряют различные параметры и автоматически передают информацию в пункт управления.

Предприятие планирует поставлять щиты энергетическим и нефтегазовым компаниям России, в том числе на объекты Россетей, РусГидро, Роснефти, Газпрома, Транснефти, Лукойла и др. Кроме того, около 10% продукции пойдет на экспорт в Казахстан, Узбекистан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

Московская область, Центральный федеральный округ