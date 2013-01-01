В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии



В Московской области в ОЭЗ «Дубна» на первом в России заводе по производству медицинских линейных ускорителей ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» («Фабрика РТТ») начала сборку аппаратов для лучевой терапии онкологических заболеваний. Общий объем инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. Инвестор намерен создать на новом предприятии более 20 рабочих мест.

В составе автоматизированного производственного комплекса общей площадью 2,3 тыс. кв. метров оборудованы три сборочных поста, каждый из которых может обеспечить выпуск 20-25 аппаратов в год. В настоящее время завершается процедура сертификации предприятия по международному стандарту качества ISO 13485.

Социально значимый проект на территории подмосковной ОЭЗ в Дубне ее резидент «Фабрика РТТ» реализует в партнерстве с крупнейшим производителем медицинского оборудования компанией Varian Medical Systems (США).

«Очень важно, что продукция будет конкурентоспособна, а ее выпуск на подмосковной территории экономически гораздо выгоднее, чем в США, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На базе нового предприятия в Дубне будут выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций. Сейчас компания «Фабрика РТТ» использует комплектующие для аппаратов лучевой терапии американского производства, но уже через 2 года планирует закупать их у отечественных поставщиков. Оборудование будет значительно дешевле импортных аналогов.

Планируемая выручка компании после выхода на полную мощность — свыше 3 млрд рублей в год. Предприятие уже получило первые заказы на аппаратуру, а в перспективе рассчитывает выполнять до 50% от объема заказов в рамках национального проекта «Здравоохранение», удовлетворяя половину потребности российского рынка в высокотехнологичных аппаратах для лучевой терапии онкологических заболеваний.

Московская область, Центральный федеральный округ