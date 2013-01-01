В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста



В г. Талдома Московской области на территории технопарка «Металлист» состоялась церемония открытия нового завода по производству несущего профилированного листа — ООО «Лино» производственной компании «STALLIN». На заводе трудоустроено 20 местных жителей. Производственная линия нового предприятия является одной из самых эффективных и мощных на территории России и стран СНГ.

Производственный цех расположен площади 3 тыс. кв. метров. Здесь установлено немецкое оборудование Hennecke для изготовления несущего профилированного листа различных марок. Производственная мощность линии позволяет выпускать до 20 тыс. кв. метров профнастила в смену, до 4 тыс тонн в месяц.

Продукция реализуется на территории России от Калининграда до Магадана, в странах СНГ и восточной части стран ЕС. В настоящее время выполняется крупный заказ для Чеченской Республики.

Московская область, Центральный федеральный округ