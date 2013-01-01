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В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

Дек 5
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов

На заводе, построенном резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией «ОЦЭТ», приступили к серийному выпуску продукции, которая к 2021 году должна заменить 15 процентов импорта на российском рынке.
В реализацию проекта компания «Объединенный центр энергоэффективных технологий» вложила свыше 370 млн рублей

На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» построен административно-производственный корпус площадью более 6,1 тыс. кв. метров

Здесь будут выпускать типовую продукцию котельного оборудования - водогрейные блочно-модульные котельные мощностью до 30МВт, паровые блочно-модульные котельные мощностью до 30 тонн пара в час, а также котлоагрегаты собственной разработки номинальной единичной мощностью от 200 кВт до 1000 кВт с увеличенным КПД. Современные котлоагрегаты производства «ОЦЭТ» позволят избежать перерасхода топлива, снизить себестоимость тепловой энергии, повысить надежность системы теплоснабжения.

Основными заказчиками продукции «ОЦЭТ» станут предприятия энергомашиностроительного и энергоснабжающего комплекса, нефтяной и газовой промышленности. Кроме того, в поставках такой продукции заинтересован компании Центрального федерального округа, в котором сегодня реализуется программа технической модернизации морально и физически устаревшего оборудования.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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