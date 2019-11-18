В Подмосковье выпустили единственные в мире защитные маски, эффективные против любых микроорганизмов



В Московской области Раменский приборостроительный завод, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех, выпустил опытную партию инновационных противомикробных масок-респираторов с технологией очистки воздуха. Конструкторам концерна единственным в мире удалось решить задачу по интеграции фотокаталитических фильтров в средства индивидуальной защиты.

Защитная маска эффективна против любых типов микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, а также спор плесени и грибов, бактерий, любых летучих органических соединений и неприятных запахов органической природы. Респиратор позволяет защитить человека и от опасных вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем.

Ключевым в продукте является фильтр, работающий по технологии фотокатализа (TIOKRAFT) — ускорения химической реакции разложения органических соединений с применением катализатора диоксида титана (TiO2) и источника ультрафиолетового света мягкого диапазона. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.

Производственные и технологические возможности предприятия сегодня позволяют выпускать приборы по очистке и обеззараживанию воздуха любой модификации, рассчитанные на индивидуальное использование в опасной среде, в том числе в эпидемиологически неблагоприятных регионах мира.

Московская область, Центральный федеральный округ