В Подмосковье в особой экономической зоне будут выпускать чай и технические изделия из драгметаллов



В городском округе Фрязино Московской области построят завод по производству пакетированного чая в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Исток». Сумма инвестиций в разработку и запуск производства составит свыше 677 млн рублей, будет создано 85 рабочих мест. На предприятии планируется выпускать до 225 тонн чайной продукции в месяц.

Экспертный совет министерства инвестиций и инноваций Подмосковья одобрил бизнес-план ООО «МАЙ», которое уже в ближайшее время приступит к разработке технологии по улучшению качественных характеристик чайного сырья при обработке СВЧ-полями и дальнейшей организации производства чайной продукции.

Кроме того, АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени Шокина», являющееся ключевым резидентом Особой экономической зоны «Исток», одобрило проект ООО «Амбрелла Индастриал» по производству изделий технического назначения из драгоценных металлов для радиоэлектронных компонентов, выступающих в качестве припоя, токопроводящих покрытий, контактов, проводников. На сегодняшний день эта продукция не имеет отечественных аналогов. Объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 55 миллионов рублей, будет создано 17 рабочих мест в особой экономической зоне технико-внедренческого типа.

Московская область, Центральный федеральный округ