В Подмосковье увеличили число пассажирских мест в поездах МЦД на 1млн в сутки



В Подмосковье на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) начали курсировать составы «Иволга», увеличенные с семи до 11 вагонов. Количество пассажирских мест на линии «Одинцово-Лобня» выросло на 357 тысяч. В целом на двух открывшихся линиях МЦД число дополнительных мест увеличилось более чем на 1 млн в сутки.

Неделей раньше было увеличено число вагонов в поездах на МЦД-2 (Нахабино-Подольск), благодаря чему на линии число пассажирских мест в сутки выросло на 670 тысяч (30%). Кроме того, на МЦД-2 запустили десятивагонные «Ласточки».

МЦД-1 протяженностью 52 км и МЦД-2 длиной 80 км включают 57 станций с 19 пересадками на метро. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок — до 27.

До 2024 года планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.

Московская область, Центральный федеральный округ