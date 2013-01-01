В Подмосковье создали животноводческий мегакомплекс молочного направления за 3,9 млрд рублей



В Ступино Московской области в новый животноводческий комплекс ООО «Ступинская Нива» завезена последняя партия из трех тысяч голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления. Завершается реализация инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5,1 тыс. голов. Общий объём инвестиций в строительство мясо-молочного хозяйства составит 3,9 млрд рублей.

В настоящее время завершается строительство третьей площадки для содержания нетелей. Подготовлено место для заливки фундамента под ферму. Выполнен проект проведения дренажных работ и водоотведения. Окончено строительство дороги к ферме, растворобетонному узлу и парковки для строительной техники.

Поголовье голштинской породы закуплено в Воронежской области. Окончание карантинных мероприятий запланировано на 16-17 декабря 2019 года.

Московская область, Центральный федеральный округ