В Подмосковье построят завод по промышленному выращиванию сёмги

Годовая мощность рыбоводческого предприятия планируется в объеме 5 тысяч тонн лосося в год. Такое количество свежей продукции найдет сбыт в столице и ближайших регионах. Преимущество лосося, выращенного в Подмосковье, перед импортным — в сроках поставки, цене и т.д. В настоящее время «Аква Групп» ведет предпроектную работу, которая должна завершиться к концу текущего года.

Особая экономическая зона площадью 496 гектаров в городском округе Кашира создается без участия государственного финансирования. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, «спецификой ОЭЗ «Кашира» является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения — более 150 МВт, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании. Общий объем вложений в экономику Подмосковья может превысить 30 миллиардов рублей, будет создано более 2000 рабочих мест».

Московская область, Центральный федеральный округ