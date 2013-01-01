Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 МАЙ, 09:25 МСК
USD (ЦБ)    64,9084
EUR (ЦБ)    72,4118

30 МАЙ, 09:25 МСК
USD (ЦБ)    64,9084
EUR (ЦБ)    72,4118

В Подмосковье появились первые резиденты в новом индустриальном парке «Кашира»

Май 30
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье появились первые резиденты в новом индустриальном парке «Кашира»

Вблизи деревни Корыстово Каширского района Московской области в новом индустриальном парке «Кашира» появились первые четыре резидента. Они инвестируют в свои производства 300 млн рублей, обеспечив рабочими местами более 150 человек. Всего проектом создания индустриального парка предусмотрено размещение на его территории 24 предприятий, которые трудоустроят более 1700 человек. Объем инвестиций резидентов до 2023 года составит около 10 млрд рублей.
Индустриальный парк «Кашира» расположен в юго-восточной части Подмосковья на расстоянии 90 км от Московского кольца в непосредственной близости от трех трасс, соединяющих крупнейшие регионы Центральной России в единый транспортно-логистический узел. Общая площадь составляет 52 га, территория под размещение резидентов – 40 га. Газоснабжение от газораспределительной станции парка при выходе на полную проектную мощность составит 7000 куб.м/час, электроснабжение трансформаторной подстанции – 10/0,4 кВ суммарной мощностью 8 МВт, водоснабжение будет обеспечивать водозаборный узел объемом 120 куб.м/сутки.

В настоящее время ведется проектирование дорожной инфраструктуры, очистных сооружений, водозаборных узлов. На июль 2019 года запланированы работы по строительству связки улично-дорожной сети с региональной автомобильной дорогой, а также объектов инфраструктуры индустриального парка.

Соглашение о создании нового индустриального парка «Кашира» было подписано в ходе работы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
30 Май:
30 Май:
30 Май:
Центральный федеральный округ:
29 Май:
29 Май:
29 Май:
РОССИЯ:
29 Май:
29 Май:
29 Май:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Примерный семьянин. Кому в России собираются выплачивать «отцовский капитал»?

Примерный семьянин. Кому в России собираются выплачивать «отцовский капитал»?
Общество

Единый евразийский рынок. Какие барьеры решили убирать лидеры стран ЕАЭС?

Единый евразийский рынок. Какие барьеры решили убирать лидеры стран ЕАЭС?
Экономика

Здоровье купишь? Почему россияне предпочитают платить за лечение в частных клиниках?

Здоровье купишь? Почему россияне предпочитают платить за лечение в частных клиниках?
Исследования

Провокация или блеф? Украина угрожает Крымскому мосту списанным американским эсминцем

Провокация или блеф? Украина угрожает Крымскому мосту списанным американским эсминцем
Политика

В России снижают ипотечные ставки и повышают штрафы ГИБДД, на Украине подорожало сало и другие новости

В России снижают ипотечные ставки и повышают штрафы ГИБДД, на Украине подорожало сало и другие новости
События и факты

Где на Руси жить хорошо? Почему социальные расходы на жителей российских регионов разнятся впятеро?

Где на Руси жить хорошо? Почему социальные расходы на жителей российских регионов разнятся впятеро?
Исследования

Узнай, страна

В Забайкалье ведут строительство и реконструкцию энергообъектов на миллиард рублей

В Забайкалье ведут строительство и реконструкцию энергообъектов на миллиард рублей

В Подмосковье появились первые резиденты в новом индустриальном парке «Кашира»

В Подмосковье появились первые резиденты в новом индустриальном парке «Кашира»

В Свердловской области приступили к разработке крупного месторождения титаномагнетитовых руд

В Свердловской области приступили к разработке крупного месторождения титаномагнетитовых руд

В Хабаровском крае построят нефтеперерабатывающий завод за 300 млрд рублей

В Хабаровском крае построят нефтеперерабатывающий завод за 300 млрд рублей

Новости дня

09:05 Джулиан Ассанж переведен в тюремную больницу Джулиан Ассанж переведен в тюремную больницу
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
08:30 Порошенко пожаловался, что США недостаточно поддержали его на выборах Порошенко пожаловался, что США недостаточно поддержали его на выборах
07:33 Мадуро тайно вел переговоры с венесуэльской оппозицией Мадуро тайно вел переговоры с венесуэльской оппозицией
06:57 Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ
06:31 Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту
06:18 В России резко выросли цены в плацкарт В России резко выросли цены в плацкарт
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:42 Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Узнай, страна!

09:10 В Забайкалье ведут строительство и реконструкцию энергообъектов на миллиард рублей В Забайкалье ведут строительство и реконструкцию энергообъектов на миллиард рублей
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
28 МАЙ, 07:29 Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров
27 МАЙ, 16:37 ФК "Тамбов" готовится к дебюту в Российской премьер-лиге ФК "Тамбов" готовится к дебюту в Российской премьер-лиге
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter