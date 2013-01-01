В Подмосковье появились первые резиденты в новом индустриальном парке «Кашира»



Вблизи деревни Корыстово Каширского района Московской области в новом индустриальном парке «Кашира» появились первые четыре резидента. Они инвестируют в свои производства 300 млн рублей, обеспечив рабочими местами более 150 человек. Всего проектом создания индустриального парка предусмотрено размещение на его территории 24 предприятий, которые трудоустроят более 1700 человек. Объем инвестиций резидентов до 2023 года составит около 10 млрд рублей.

Индустриальный парк «Кашира» расположен в юго-восточной части Подмосковья на расстоянии 90 км от Московского кольца в непосредственной близости от трех трасс, соединяющих крупнейшие регионы Центральной России в единый транспортно-логистический узел. Общая площадь составляет 52 га, территория под размещение резидентов – 40 га. Газоснабжение от газораспределительной станции парка при выходе на полную проектную мощность составит 7000 куб.м/час, электроснабжение трансформаторной подстанции – 10/0,4 кВ суммарной мощностью 8 МВт, водоснабжение будет обеспечивать водозаборный узел объемом 120 куб.м/сутки.

В настоящее время ведется проектирование дорожной инфраструктуры, очистных сооружений, водозаборных узлов. На июль 2019 года запланированы работы по строительству связки улично-дорожной сети с региональной автомобильной дорогой, а также объектов инфраструктуры индустриального парка.

Соглашение о создании нового индустриального парка «Кашира» было подписано в ходе работы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

Московская область, Центральный федеральный округ