В Подмосковье открыт новый участок Центральной кольцевой автодороги с экопереходами



В Московской области открыли движение после реконструкции на 9-километровом участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от деревни Жедочи в Наро-Фоминске до федеральной трассы М-3. Новый участок второй технической категории с четырьмя полосами движения входит в состав пятого пускового комплекса ЦКАД, проезд по которому будет бесплатным. На нем появились безопасные переходы для лесных животных и разворотная эстакада.

«Дорожная одежда» на данном отрезке пути заменена на капитальную, встречные потоки транспорта разделены. Помимо этого, построена новая разворотная эстакада с экопереходами для лесных животных. Их два типа: одни обустроены под дорогой и огорожены сеткой, а другие («экодуки») сооружены над трассой.

Максимальная скорость на данном участке составит 140 километров в час. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, ЦКАД разгрузит Московскую кольцевую магистраль, т.к. здесь «четыре полосы беспрепятственного движения, нет светофоров и необходимости снижать скорость, потому что пересечения с населенными пунктами нет».

Общая протяженность ЦКАД — 339 км. При ее прокладке дорожники реализуют ряд новаторских инженерных решений. Полностью завершить масштабный проект планируется к концу следующего года.

Московская область, Центральный федеральный округ