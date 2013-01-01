В Подмосковье открыт новый участок Центральной кольцевой автодороги с экопереходами
Янв 29
В Московской области открыли движение после реконструкции на 9-километровом участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от деревни Жедочи в Наро-Фоминске до федеральной трассы М-3. Новый участок второй технической категории с четырьмя полосами движения входит в состав пятого пускового комплекса ЦКАД, проезд по которому будет бесплатным. На нем появились безопасные переходы для лесных животных и разворотная эстакада.
«Дорожная одежда» на данном отрезке пути заменена на капитальную, встречные потоки транспорта разделены. Помимо этого, построена новая разворотная эстакада с экопереходами для лесных животных. Их два типа: одни обустроены под дорогой и огорожены сеткой, а другие («экодуки») сооружены над трассой.
Максимальная скорость на данном участке составит 140 километров в час. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, ЦКАД разгрузит Московскую кольцевую магистраль, т.к. здесь «четыре полосы беспрепятственного движения, нет светофоров и необходимости снижать скорость, потому что пересечения с населенными пунктами нет».
Общая протяженность ЦКАД — 339 км. При ее прокладке дорожники реализуют ряд новаторских инженерных решений. Полностью завершить масштабный проект планируется к концу следующего года.
Московская область, Центральный федеральный округ
29 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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