В Подмосковье открыли Российский центр гибкой электроники



В городе Троицке Новой Москвы начал работу Российский центр гибкой электроники — контрактная компания в составе Группы «ТехноСпарк» РОСНАНО. Создание центра позволит России включиться в мировую цепочку поставок ключевых компонентов матриц для дисплеев и сенсоров. Согласно прогнозам, мировой рынок печатной, гибкой и органической электроники в ближайшее десятилетие вырастет вдвое.

Центр гибкой электроники будет производить TFT-матрицы для дисплеев (электронная бумага, ЖК-экраны, OLED-дисплеи) и сенсоров (биометрические сенсоры, детекторы рентгена и т. д.), а также интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков.

Предприятие является полноценным заводом микроэлектроники. Оно занимает площадь 4,2 тыс. кв. метров, из которых 1,8 тыс. кв. метров занимают «чистые комнаты» — стерильные производственные помещения. Почти все производственные процессы автоматизированы.

При выходе на полную мощность число работающих вырастет с 30 до 100 человек, а объем производства составит около 4 тыс. кв. метров TFT-матриц. Это 1,5 млн TFT-матриц для небольших экранов (электронных ценников или смарт-карт) или 100 тыс. TFT-матриц для экранов планшетного размера.

Московская область, Центральный федеральный округ