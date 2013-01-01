В Подмосковье открыли первый в России Детский центр протезирования



В селе Никольском Рузского района Московской области открылся первый в России современный Детский центр протезирования «Хочу ходить». Центр создан Фондом «Жизнь в Движении» под руководством народного артиста России Евгения Миронова.

В Детском центре протезирования совмещены диагностирование, консультации ведущих специалистов, изготовление протезов, реабилитация и социальная адаптация. В нем врачи смогут ежегодно оказывать помощь не менее 80 пациентам. Здесь в единой связи будут работать оперирующий хирург, квалифицированные ортопеды, протезисты и реабилитологи. Такого медучреждения пока нет нигде в России.

Среди главных консультантов Центра - известный во всем мире американский хирург Тони Херринг и врач-протезист Дон Каммингс, ведущий специалист в этой области из госпиталя Texas Scottish Rite for Children. Дон Каммингс, с 19 лет имеющий протезы обеих ног, специально приехал на открытие Центра «Хочу ходить» — дать советы врачам, настроить оборудование и осмотреть новых пациентов.

Предполагается, что в центре будет осуществляться не только изготовление, но и ремонт протезов.

Московская область, Центральный федеральный округ