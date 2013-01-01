В Подмосковье открыли новую многопрофильную органическую ферму, работающую по технологиям Евросоюза
В Волоколамском округе Московской области состоялось торжественное открытие новой многопрофильной фермы мясо-молочного направления, которая будет производить биопродукты и развивать экотуризм. Объем инвестиций в проект превысил 6 млрд рублей. Появилось более 200 новых рабочих мест со средней заработной платой 50 тыс. рублей в месяц.
На данный момент объем производимого на ферме молока превышает 5 тыс. тонн в сутки. Ферма оснащена роботизированными и механизированными системами доения. Здесь содержатся 3,8 тыс. голов крупного рогатого скота абердин-ангусской и герефордской породы мясного направления, симментальской породы комбинированного направления, а также голштинской и джерсейской пород молочного направления продуктивности. В хозяйстве содержится и мелкий рогатый скот — козы зааненской и альпийской пород и овцы породы лакон молочного направления. Кроме того, в птичнике содержатся около 13 тысяч голов птицы.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, «это уникальное хозяйство для Подмосковья». Производство кормов, молока, продуктов из молока и мяса полностью соответствует технологии Евросоюза.
«Мы считаем, что это лучшая ферма в стране по подходу, по качеству, содержанию животных», - заявил министр.
В настоящее время мясной цех «Фермы М2» выпускает 75 видов продукции, а молочный – около 40. Предприятие планирует расширять продуктовую линейку, производя новые сорта сыров, йогуртов, колбас и т.д. В перспективе планируется построить собственный комбикормовый завод.
Московская область,Центральный федеральный округ
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